Finalis Puteri Indonesia Jatim Dapat Tantangan Masak Bersama Driver Ojol dari FINNA

Sabtu, 29 November 2025 – 11:46 WIB
FINNA beri pengalaman unik lewat cooking challenge finalis Puteri Indonesia Jatim dan driver ojol. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT Sekar Laut Tbk (FINNA) memberikan pengalaman berbeda kepada para finalis Puteri Indonesia Jawa Timur (Jatim) 2026 lewat lomba memasak bersama driver ojek online (ojol) perempuan. Kegiatan berlangsung di area outdoor Finna Golf & Country Club, Prigen, Jumat (28/11).

National Marketing Communication Manager PT Sekar Laut Tbk, Wenny Viana, mengatakan kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungan FINNA untuk ajang pemilihan Puteri Indonesia Jatim yang telah memasuki tahun ketiga.

"Di tahun ketiga support FINNA, kami memberi challenge kepada para finalis untuk memasak bersama driver ojol perempuan, supaya mereka mendapat pengalaman unik dari dua dunia yang berbeda," ujar Wenny tertulis, Sabtu (29/11).

Dalam lomba tersebut, para finalis harus memasak bahan-bahan belanjaan yang mereka pilih sendiri dengan menggunakan produk utama FINNA, seperti bumbu instan Tom Yum, Bumbu Bali, Lada Hitam, Kare, hingga Tepung Bumbu Crispy.

Wenny mengatakan kegiatan ini juga ingin menunjukkan bahwa siapa pun bisa memasak enak dan cepat dengan produk FINNA.

"Sesuai brand value, kami berharap FINNA selalu menjadi teman makan di meja keluarga Indonesia," ucapnya.

Hasil masakan para finalis dinilai oleh tiga juri, yakni Runner Up Puteri Indonesia Jatim 2025 Dinda Zhoraya, Ketua Harian Ikatan Alumni Puteri Indonesia Jatim Hepy Mandiana Sari, serta Club Manager Finna Golf & Country Club Teguh Harianto.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

