Gandeng UTHM, Untag Surabaya Perkuat Kerja Sama Riset dan Pertukaran Akademik

jatim.jpnn.com, MALAYSIA - Untag Surabaya dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) memperkuat kerja sama di bidang riset, pertukaran akademik, dan publikasi ilmiah. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan resmi kedua perguruan tinggi di Johor Darul Ta’zim, Malaysia, Jumat (28/11).

Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho menyatakan kolaborasi tersebut harus segera diwujudkan dalam program konkret.

“Kami ingin kerja sama ini langsung menghasilkan aktivitas nyata, terutama join research,” ujar Prof Mulyanto, Sabtu.

Dia menjelaskan Untag Surabaya memiliki dua fakultas teknik, yaitu Fakultas Teknik serta Teknik Elektro dan Informatika dengan 12 proyek riset yang siap digarap bersama. Topiknya antara lain kecerdasan buatan, teknik komputer, dan keamanan siber.

“Prestasi robotika kami cukup baik. Peringkat pertama Jawa Timur pada 2023 dan ketiga nasional dari lebih 4.500 peserta,” ujarnya.

Prof Mulyanto menambahkanbUntag berencana mengirim dosen teknik untuk studi lanjut di UTHM. Selain itu, kedua kampus menyiapkan kolaborasi publikasi ilmiah dalam rangka mendukung target Untag 2020–2030 menuju universitas berkelas global. Skema double degree 3+1 atau 2+2 juga tengah disiapkan untuk mahasiswa.

Selain itu, pimpinan UTHM juga diundang untuk berkunjung ke Untag Surabaya.

“Sebagai perguruan tinggi swasta tertua di Jawa Timur, berdiri sejak 1958, kami siap memperluas kolaborasi akademik dan riset,” katanya.