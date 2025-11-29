JPNN.com

Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat di Kawasan Ini

Sabtu, 29 November 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (29/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan. 

Malamnya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan. 

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Poncokusumo. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Poncokusumo, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Bululawang, Dau, Kromengan, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

