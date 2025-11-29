Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi sampai Sore Gerimis, Malamnya Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari in, Sabtu (29/11).

Paginya cuaca di seluruh kawasan hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis masih mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan gerimis. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 19-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)