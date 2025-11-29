Cuaca Jawa Timur 29 November 2025, Pagi Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (29/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bnagkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Lamongan, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Kota Malang, Malang, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Gresik, Kota Malang, Malahg, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-31 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)