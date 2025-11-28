Lagu Baru Anca Leksmana Bikin Haru, Terinspirasi Pesan Terakhir Sang Kakak

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Komposer Anca Leksmana kini melangkah sebagai solois. Musisi yang sebelumnya dikenal lewat karya-karya kolaboratif itu merilis single debut berjudul (Nantikan Ku Kan) Pulang pada 25 November 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun mendiang kakaknya.

Lagu tersebut lahir dari pengalaman personal yang sangat emosional. Anca mengaku single ini merupakan ungkapan rindu mendalam atas kepergian sang kakak, sosok yang menjadi inspirasi sekaligus alasan dirinya terjun ke dunia musik.

“Kita tumbuh dan besar bersama. Kakak laki-lakiku selalu jadi pelindung dan sahabat. Dia mengenalkan aku ke musik, mengenalkan band, mengajak aku reguleran ke mana-mana. Banyak pengalaman musik yang aku dapat dari dia,” ujar Anca dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11).

Lirik lagu itu hadir sebagai monolog tentang kesepian dan kehilangan. Frasa 'Bila ku tanpa kamu bagai malam gelap tanpa bintang' menjadi inti metafora yang menggambarkan betapa sang kakak adalah 'cahaya' yang kini telah pergi, meninggalkan ruang kosong dalam hidupnya.

Anca kemudian mengisahkan momen paling berkesan sebelum kepergian almarhum kakaknya.

“Mas-ku selalu bawa drum ke mana-mana. Sebelum meninggal, dia sempat ngasih drum itu ke aku, dan sekarang ada di studio. Setelah dia pergi, aku nggak kuat masuk studio karena terlalu banyak kenangan. Tapi ketika akhirnya aku berani masuk studio, lirik ini mengalir begitu saja,” ucapnya.

Secara musikal, (Nantikan Ku Kan) Pulang hadir sebagai pop ballad modern dengan nuansa melankolis. Dentingan piano yang sendu berpadu dengan aransemen minimalis, menciptakan atmosfer luas, sunyi, dan intim. Sentuhan itu menjadi medium yang tepat untuk menyampaikan emosi duka yang begitu personal.

Single debut ini juga menjadi bukti kematangan vokal Anca sekaligus keberaniannya membuka kisah paling pribadi kepada publik.