JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PBNU Klarifikasi SE Pemberhentian Gus Yahya, Wasekjen Sebut Ada Sabotase Digdaya

PBNU Klarifikasi SE Pemberhentian Gus Yahya, Wasekjen Sebut Ada Sabotase Digdaya

Jumat, 28 November 2025 – 17:21 WIB
PBNU Klarifikasi SE Pemberhentian Gus Yahya, Wasekjen Sebut Ada Sabotase Digdaya - JPNN.com Jatim
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Sarmidi Husna (tengah) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Nur Hidayat (kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Sean Filo Muhamad

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna menyatakan Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat, adalah benar dan sah.

“SE itu ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah PBNU KH Tajul Mafakhir. Dokumen tersebut benar dan sah,” kata Sarmidi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).

Sarmidi menyebut SE tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Pengurus Syuriyah PBNU yang membahas kekosongan jabatan ketua umum. Dengan demikian, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi NU.

Baca Juga:

“Surat edaran itu penting untuk menjelaskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” ujarnya.

Wasekjen PBNU Nur Hidayat menambahkan, sebelumnya sempat muncul dugaan bahwa SE tersebut tidak sah karena stempel digital tidak muncul. Namun ia menegaskan hal itu merupakan bentuk sabotase sistem persuratan.

Menurutnya, pembubuhan stempel digital adalah kebijakan resmi PBNU, dibuktikan adanya footer resmi bertuliskan 'Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera'.

Baca Juga:

Nur Hidayat mengatakan tiga akun yang berwenang akun staf surat menyurat, akun pribadinya sebagai Wasekjen, dan akun Sekjen PBNU secara tiba-tiba tidak bisa membubuhkan stempel digital.

“Dengan kondisi itu, dapat disimpulkan ada aksi sabotase dari Tim Project Management Office Digdaya PBNU,” ucapnya.

Katib Syuriyah PBNU tegaskan SE pemberhentian Gus Yahya sah. PBNU menyebut surat itu tidak resmi. Ada dugaan sabotase stempel digital.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pbnu KH Yahya Cholil Staquf Gus Yahya Konflik Internal PBNU Pemberhentian Gus Yahya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU