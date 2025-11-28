JPNN.com

Jumat, 28 November 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Kawasan Ini Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (28/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya curah hingga berawan di seluruh kawasan. 

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan. 

Sore dan malamnya curah berawan dan berawan di seluruh kawasan. 

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Pujon gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Poncokusumo, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

