Cuaca Jawa Timur 28 November 2025, Siang Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (28/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bangkalan, Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)