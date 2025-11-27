Profira Buka Cabang di Pakuwon Square, Hadirkan Layanan Beauty & Wellness Lengkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memasuki usia ke-15, Profira Clinic merayakannya dengan membuka fasilitas baru enam lantai di Pakuwon Square, Surabaya, Kamis (27/11).

Mengusung tema 'Elevating Beauty: A New Chapter Begins', kehadiran gedung terbaru ini menandai langkah besar Profira menuju pusat kecantikan dan wellness yang lebih modern, aman, dan terintegrasi.

Filosofi Elevating Beauty menjadi arah baru Profira dalam memberikan layanan kecantikan yang lebih komprehensif, mulai dari teknologi medis terbaru, pendekatan personal berbasis analisis, hingga perangkat berstandar internasional.

Relokasi dari cabang sebelumnya di HR Muhammad menuju gedung baru di Jalan Mayjend Jonosewojo No. 62–64 tersebut memperkokoh komitmen Profira membangun destinasi kecantikan premium yang lengkap dalam satu lokasi.

Profira Clinic merayakan 15 tahun dengan meresmikan gedung baru enam lantai di Pakuwon Square, menghadirkan layanan beauty & wellness terintegrasi mulai hair, face, hingga wellness. Foto: Arry Saputra/JPNN

Director of Profira dr Novita Damayanti mengatakan momentum 15 tahun ini bukan hanya perayaan, tetapi deklarasi arah baru Profira.

"Dengan hadirnya gedung enam lantai di Pakuwon Square, kami berkomitmen memberikan standar pelayanan yang lebih tinggi-lebih aman, lebih personal, dan lebih menyeluruh,” ujar Novita.