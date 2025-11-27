Wuling Darion Jadi Primadona Baru di Surabaya, Ini Keunggulan dan Harganya

JPNN.com

Kamis, 27 November 2025 – 19:37 WIB
MPV EV–PHEV Wuling Darion menarik perhatian warga Surabaya. Harga mulai Rp 363,8 juta. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wuling Darion resmi memulai debut regionalnya di Surabaya melalui gelaran Evolving Family Moments, Kamis (27/11). MPV elektrifikasi pertama di Indonesia yang hadir dalam dua pilihan teknologi, EV dan PHEV, itu langsung menarik perhatian warga Kota Pahlawan.

Sejak diperkenalkan, tercatat 150 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) masuk dari konsumen Surabaya dan sekitarnya.

Regional Sales Senior Manager Wuling Motors Angga mengatakan Surabaya merupakan pasar strategis bagi industri otomotif nasional. Karena itu, peluncuran Darion menjadi langkah penting dalam mengenalkan teknologi elektrifikasi kepada keluarga modern.

“Sebagai MPV pertama di Indonesia yang tersedia dalam varian EV dan PHEV, Darion menjadi representasi evolusi mobilitas keluarga yang modern dan selaras dengan komitmen Wuling ‘Dibangun di Indonesia Untuk Anda’,” ujar Angga.

Secara tampilan, Darion mengusung Elegant Streamline Design dengan karakter aerodinamis. Varian PHEV mendapat sentuhan Diamond Cut Grille, sedangkan kedua varian EV dan PHEV telah dilengkapi lampu depan-belakang X-Shape, velg 17 inci, dan desain Hidden Slide Rail.

Di kabin, MPV ini menawarkan ruang lega dengan konfigurasi 2+2+3. Varian EX sudah dibekali ventilated electric captain seat di baris kedua. Ada pula fitur Autocomfort Sliding Door, interior Walnut Brown dan Carbon Black, serta material kulit sintetis.

Untuk keselamatan, Darion dilengkapi rangka High-Strength Steel Cage Body, enam airbags, ISOFIX, kamera 360°, ABS, EBD, ESC, EPB, AVH, dan TPMS. Kenyamanan didukung layar kontrol 12,8 inci, smartphone interconnection, wireless charging, electric sunroof, smart electric tailgate, hingga electric rear-view mirror.

Dari sisi elektrifikasi, varian EV memakai motor 150 kW dengan MAGIC Battery Pro yang mampu menempuh jarak hingga 540 km (CLTC), serta mendukung pengisian cepat DC.

Wuling Darion debut di Surabaya dan langsung meraih 150 SPK. MPV elektrifikasi hadir dalam varian EV dan PHEV.
