JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Sikapi Konflik PBNU, Ponpes Lirboyo Minta Alumni Tetap Netral

Sikapi Konflik PBNU, Ponpes Lirboyo Minta Alumni Tetap Netral

Kamis, 27 November 2025 – 19:07 WIB
Sikapi Konflik PBNU, Ponpes Lirboyo Minta Alumni Tetap Netral - JPNN.com Jatim
Ponpes Lirboyo mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan untuk seluruh alumni, meminta netral dalam menyikapi konflik PBNU. Ilustrasi. Foto: Dok. PBNU

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri meminta seluruh alumni mereka untuk bersikap netral terkait konflik yang sedang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan.

Permintaan itu dikeluarkan oleh dua pengasuh utama Lirboyo, yakni KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus.

Hal itu disampaikan salah satu pengasuh Lirboyo KH Athoillah Anwar melalui Juru Bicara Pesantren Lirboyo KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid.

Baca Juga:

“Masyayikh Lirboyo mengeluarkan sebuah imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh alumni Lirboyo yang kini mengemban amanah sebagai pengurus NU di berbagai tingkatan,” kata Gus Muid, Kamis (27/11).

Isi dari imbauan tersebut, pertama pengasuh Lirboyo meminta alumni yang kini jadi pengurus NU di semua tingkat untuk tetap bersikap netral, dalam menyikapi konflik internal di tubuh PBNU belakangan.

“Kepada seluruh alumni Lirboyo yang saat ini mengemban amanah sebagai pengurus NU di berbagai tingkatan, terkait dinamika di PBNU, dimohon agar tetap netral, tidak bergabung dengan kelompok manapun dan tidak ikut-ikutan dalam perbincangan/perdebatan,” kata Gus Muid.

Baca Juga:

Para alumni Lirboyo diminta untuk fokus tetap melaksanakan pengabdian dan tugas organisasi. Mereka juga diinstruksikan untuk menjaga adab di media sosial dengan menjaga suasana tetap kondusif.

“Fokuskan khidmah pada pelaksanaan tugas, program kerja, serta pelayanan umat sesuai amanah masing-masing. Jaga marwah jam’iyyah, ukhuwah nahdliyyah, adab bermedia sosial, dan tetap mengikuti dawuh para masyayikh agar suasana tetap teduh,” lanjutnya.

Ponpes Lirboyo keluarkan surat imbauan yang ditujukan untuk seluruh alumni, meminta netral dalam menyikapi konflik PBNU
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lirboyo Ponpes Lirboyo Konflik PBNU alumni Lirboyo netral

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU