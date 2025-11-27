Desa Wisata Durensari Viral, Performa Promosi Melonjak Drastis Berkat Meta Ads

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UPN Veteran Jawa Timur melaporkan hasil menggembirakan dari program implementasi iklan digital berbayar (Meta Ads) di Desa Wisata Durensari, Trenggalek.

Optimalisasi iklan yang diterapkan bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Durensari menghasilkan lonjakan performa signifikan, mulai dari interaksi hingga 500 persen dan klik tautan meningkat 1.274 persen.

Program ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan penyusunan paket wisata berbasis budaya yang digelar pada 13–14 September 2025. Tim PKM UPN Veteran Jatim dipimpin Wahyuni M.Par., dengan anggota Farta Ade Saputra, M.Sc., Dwi Wahyuningtyas, M.A., serta dua dosen ahli Bergas Anggito Adjie, S.P., M.Par. dan Eristya Maya Safitri, S.Kom., M.Kom.

Pendampingan intensif dilakukan selama 60 hari, mulai 21 September hingga 18 November 2025, untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus menjawab persoalan pemasaran yang selama ini dihadapi Desa Wisata Durensari.

Hasil laporan Meta Ads menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode awal (23 Agustus–21 September).

Adapun capaian optimasi antara lain, jangkauan (Reach) naik dari 7.461 akun menjadi 29.093 akun (naik 290 persen), interaksi (Engagement) melonjak dari 1.296 menjadi 8.026 interaksi (naik 519 persen), dan Klik Tautan (Link Clicks) meroket dari 47 klik menjadi 646 klik (naik 1.274 persen).

Dosen ahli Meta Ads Bergas Anggito Adjie, S.P., M.Par., mengatakan capaian 646 klik tersebut termasuk kategori hot leads, yang dapat langsung berpotensi menjadi pendapatan nyata bagi desa apabila diarahkan ke reservasi wisata atau WhatsApp admin.

"Pada periode optimalisasi, iklan mampu memicu rasa penasaran dan mendorong aksi dari audiens, tidak sekadar dilihat," ujar Bergas, Kamis (27/11).