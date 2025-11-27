Tragedi Berdarah di Nganjuk, Ibu dan Anak Tewas Ditusuk, Satu Selamat

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Insiden berdarah terjadi di sebuah indekos Jalan Monginsidi, Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk pada Selasa (25/11) malam.

Sebanyak tiga orang ditemukan tergeletak, dua di antaranya ibu dan anak berinisial EN (41) dan EJ (22) tewas dengan sejumlah luka tusuk.

Satu korban lainnya ED (18) selamat langsung dilarikan ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk mendapatkan perawatan intensif.

Ketiga korban merupakan warga Desa Muneng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.

Kamar indekos tempat peristiwa terjadi sempat terbakar. Polisi telah memasang garis polisi dan mensterilkan area tersebut.

Kapolres Nganjuk AKBP Henri Noveri Santoso mengatakan setelah mendapatkan informasi, terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut ditangkap.

"Begitu informasi kami terima, tim langsung bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah dalam waktu singkat terduga pelaku diamankan di rumahnya. Pemeriksaan masih berlangsung dan kami memastikan seluruh proses berjalan profesional serta humanis," tuturnya.

Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menambahkan pelaku yang ditangkap ialah DS (30) warga Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.