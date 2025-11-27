United Tractors Surabaya Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Lewat Simulasi & Aplikasi RedCode

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT United Tractors Cabang Surabaya terus memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan kerja. Seluruh karyawan dibekali pelatihan mitigasi, safety reminder mingguan, serta simulasi bencana yang digelar minimal dua kali dalam setahun.

Kepala Cabang United Tractors Surabaya Badrun Radhi menyatakan keselamatan karyawan menjadi prioritas utama perusahaan. Karena itu, latihan dan simulasi harus dilakukan secara berkala agar seluruh karyawan siap menghadapi keadaan darurat kapan saja.

“Bagaimana kami menyikapi kondisi bencana dan bagaimana kesiapsiagaan tim TKTD yang kami bentuk di sini menjadi budaya. Kami harus siap kapan pun bencana terjadi,” ujar Badrun seusai simulasi penanganan gempa dan evakuasi di Kantor United Tractors Surabaya, Rabu (26/11).

Baca Juga: Kesiapsiagaan Stakheolder Surabaya Hadapi Bencana Hidrometeorologi

United Tractors Surabaya juga memanfaatkan aplikasi RedCode sebagai sistem pelaporan keadaan darurat. Aplikasi ini menjadi media komunikasi langsung antara karyawan dan manajemen.

Baca Juga: Satpol PP Jatim Gelar Simulasi Kesiapsiagaan Bencana

Menurut Badrun, setiap karyawan memiliki aplikasi tersebut di ponselnya. Ketika terjadi situasi gawat darurat, laporan dapat dikirimkan secara cepat, termasuk laporan dari keluarga karyawan.

“Kalau terjadi bencana, karyawan bisa melapor melalui aplikasi. Informasi itu diterima tim office dan langsung kami respons,” jelasnya.