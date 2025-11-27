Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Kawasan Ini Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (27/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore berawan hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Karangploso. Gerimis mengguyur Dau, Jabung, Ngajum, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Poncokusumo, Tumpang, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Poncokusumo, Tumpang, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya Poncokusumu hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Ngantang dan Pujon. Kawasan lainnya berawan dan berangin.