Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Kawasan Berikut Potensi Gerimis

Kamis, 27 November 2025 – 09:04 WIB
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (27/11).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya gerimis.

Siangnya gerimis masih mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya masih berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-9 kilometer per jam.

