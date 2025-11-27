Cuaca Jawa Timur 27 November 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (27/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu dan Kota Malang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Batu, Ngawi, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bojonegoro, Kota Batu, Ngawi, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, dan Kota Batu. Wilayah lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)