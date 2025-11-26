Realisasi Investasi Surabaya Tembus Rp31,3 Triliun di Triwulan III 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mencatat total investasi yang masuk pada triwulan III atau periode Januari-September 2025 mencapai Rp31,3 triliun. Tingginya nilai investasi di Kota Pahlawan ini tidak lepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya Lasidi mengatakan capaian realisasi investasi 2025 sudah mendekati target tahunan.

Dari target Rp42,69 triliun, Surabaya telah mencapai Rp31,3 triliun hingga triwulan III 2025.

"Untuk tahun ini target kita Rp42,69 triliun. Alhamdulillah triwulan III, kita sudah mendapat Rp31,3 triliun. Jadi, tinggal Rp11 triliun lagi, insyaallah bisa menutup untuk target investasi di Kota Surabaya," kata Lasidi, Rabu (26/11).

Khusus realisasi pada triwulan III atau periode Juli-September 2025, investasi yang masuk mencapai Rp9,185 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp784 miliar.

Berdasarkan sektor usaha, tiga bidang tercatat menjadi penyumbang terbesar investasi pada triwulan III.

Sektor industri pengolahan menempati posisi tertinggi dengan nilai Rp1,904 triliun.