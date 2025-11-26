Mantan Ketua Koni Jatim Muncul di Tengah Penggeledahan KPK di Kantor PT Widya Satria

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah perusahaan kontraktor PT Widya Satria Jalan Ketintang Permai, Surabaya, Rabu (26/11).

PT Widya Satria merupakan perusahaan pemenang tender atas pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Ponorogo.

Di tengah proses penggeledahan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu, muncul mantan Ketua Umum KONI Jawa Timur selama dua periode (2012-2016 dan 2017-2021) Erlangga Satriagung.

Erlangga mengaku sempat dimintai keterangan terkait korupsi yang menjaring Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko itu.

Alasan KPK meminta keterangannya, karena Erlangga adalah salah satu pemegang saham di PT Widya Satria.

"Ya, ditanya data. Tugasnya beliau-beliau (KPK) itu kan mencari data. Saya kan cuma pemegang saham, begitu," kata Erlangga kepada awak media di lokasi penggeledahan, Rabu (26/11) petang.

Dia membenarkan pengeledahan KPK di kantornya merupakan tidak lanjut dari serangkaian kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sukoco.

"(terkait) Proyek Ponorogo, monumen Reog," ujar Erlangga.