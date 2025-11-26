JPNN.com

Beredar Poster Gus Ipul Jadi Pj Ketum PBNU di WA Grup, Dipastikan Hoaks

Rabu, 26 November 2025 – 20:17 WIB
Beredar Poster Gus Ipul Jadi Pj Ketum PBNU di WA Grup, Dipastikan Hoaks - JPNN.com Jatim
Sebuah poster bergambar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diangkat menjadi Pj Ketua Umum PBNU beredar di sejumlah WhatsApp grup.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah poster bergambar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diangkat menjadi Pj Ketua Umum PBNU beredar di sejumlah WhatsApp grup.

Poster itu beredar setelah Yahya Cholil Staquf sudah tak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Terdapat ucapan selamat dan sukses di flyer digital tersebut.

“Hoaks,” kata Gus Ipul singkat saat dikonfirmasi, Rabu (26/11).

Meski demikian, Gus Ipul mengaku belum mencari siapa pembuat dan penyebar poster palsu tersebut.

“Belum ada rencana nyari,” ucapnya.

Sebelumnya, beredar surat edaran tindak lanjut keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan nomor :4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.

Surat itu berisi bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45.

Surat itu ditandantangi langsung oleh Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir per tanggal 25 November 2025.

Gus Ipul bantah dirinya diangkat menjadi Pj Ketum PBNU menggantikan Gus Yahya yang dicopot dari jabatannya.
