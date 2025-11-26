SIER Raih Penghargaan dari Bupati Sidoarjo Berkat Percepatan Pertumbuhan Industri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB) yang dikelola PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) meraih penghargaan dari Bupati Sidoarjo Subandi atas kontribusinya dalam memajukan sektor industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Sidoarjo Business Forum di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (26/11), dan diterima oleh Kepala Divisi Hukum PT SIER, Hananto, mewakili manajemen.

Pemkab Sidoarjo menilai SIER, sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa, konsisten mengelola kawasan industri secara modern dan terarah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Selama bertahun-tahun, SIER berperan menarik investor, membuka lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan UMKM di sekitar kawasan.

Plt Direktur Utama sekaligus Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko PT SIER, Rizka Syafittri Siregar, mengapresiasi penghargaan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada Bupati Sidoarjo atas penghargaan ini. Pengakuan ini memacu kami terus meningkatkan peran SIER dalam mendorong ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan memperkuat daya saing industri,” ujar Rizka.

Ia menjelaskan, SIER terus menghadirkan layanan kawasan berstandar tinggi seperti fasilitas pengelolaan limbah, sistem keamanan 24 jam, dan peningkatan aksesibilitas untuk memastikan investor dapat beroperasi secara efisien.

“Ke depan, kami berkomitmen memperkuat penggunaan energi ramah lingkungan, digitalisasi layanan, dan mewujudkan kawasan industri berkelanjutan. Kami ingin SIER menjadi kawasan yang produktif sekaligus berwawasan lingkungan,” jelasnya.

Rizka menyatakan sinergi antara SIER dan Pemkab Sidoarjo menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang merata.