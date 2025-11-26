HUT ke-80 TNI, Kodim 0819 Pasuruan Bagikan 2.000 Sepatu Gratis Kepada Pelajar

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Dalam rangka memperingati HUT ke-80 TNI, Kodim 0819/Pasuruan membagikan 2.000 pasang sepatu gratis kepada para pelajar dan santri se-Pasuruan Raya. Penyerahan dipusatkan di GOR Untung Suropati, Kota Pasuruan, Senin (17/11).

Danrem 083/Bdj Kolonel Inf Kohir dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembagian sepatu ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap pendidikan dan masa depan generasi muda.

"Bantuan sepatu yang diserahkan hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi merupakan dukungan yang berarti dalam memajukan pendidikan anak-anak kita agar mereka dapat belajar dengan nyaman dan percaya diri," ujar Kohir.

Dia menjelaskan ribuan pasang sepatu tersebut bukan sekadar perlengkapan pelindung kaki, tetapi simbol dukungan TNI agar siswa lebih bersemangat menempuh pendidikan.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan semangat baru dalam proses belajar mengajar," kata Kohir.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pasuruan Nawawi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kodim 0819/Pasuruan beserta jajaran TNI atas perhatian terhadap dunia pendidikan di wilayah Pasuruan Raya.

Menurutnya, sepatu yang diberikan bukan hanya bantuan materi, tetapi bentuk kepedulian terhadap masa depan pelajar.

“Dengan sepatu yang layak, diharapkan anak-anak kita dapat belajar dengan lebih baik dan berprestasi di sekolah,” pungkas Nawawi. (mcr12/jpnn)