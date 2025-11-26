Menag Ungkap 80 Pesantren di Indonesia Masuk Kategori Rawan Ambruk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengungkapkan hasil audit terbaru yang menunjukkan ada sekitar 80 pondok pesantren di Indonesia memiliki konstruksi bangunan dengan tingkat kerawanan sangat tinggi hingga berpotensi ambruk.

“Kami menginventarisasi sekitar 80 pondok pesantren yang tingkat kerawanannya sangat tinggi,” ujar Nasaruddin saat menghadiri International Conference of Indonesian Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (26/11).

Audit tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi fisik seluruh pesantren pascaperistiwa ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny, Senin (29/9) lalu.

“Atas arahan Bapak Presiden, Kementerian PUPR dan Kementerian Agama diminta bekerja sama mendata pesantren-pesantren yang rawan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” jelasnya.

Menurut Nasaruddin, temuan itu akan ditindaklanjuti pemerintah dengan langkah perbaikan menyeluruh, terutama bagi pesantren yang masuk kategori berisiko tinggi.

“Presiden sudah menginstruksikan agar semua titik rawan segera diperbaiki sebelum terjadi korban. Kita bersyukur presiden sangat proaktif memberikan perhatian pada keselamatan santri dan kondisi pesantren,” kata dia.

Terkait tragedi di Ponpes Al Khoziny, Nasaruddin mengaku telah meninjau langsung lokasi kejadian.

Kementerian Agama juga memberikan bantuan darurat dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk penanganan lanjutan.