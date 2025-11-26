Eric Harianto Ungkap Perjalanan Wirausaha dari Gadai Aset Hingga Rumuskan Prinsip 3A

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perjalanan kewirausahaan kerap bermula dari lika liku dinamika kehidupan. Hal tersebut menjadi gambaran perjalanan dari Dr Eric Harianto.

Akademisi Universitas Ciputra, yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Manajemen, dan Entrepreneurship tersebut, mengawali langkahnya dengan mendirikan usaha pertama di usia 21 tahun.

Dr Eric menuturkan, melalui modal hasil menggadaikan aset orang tuanya. Keputusan berani ini menjadi titik awal terbentuknya mentalitas wirausaha tangguh.

Semangatnya semakin terasah ketika dia bergabung dengan Indonesia Managers’ Club, komunitas bergengsi yang mempertemukannya dengan tokoh inspiratif seperti Mario Teguh, Tung Desem Waringin, Andri Wongso, hingga Dahlan Iskan.

“Walaupun jadi anggota termuda, bergaul dengan para pemimpin senior ini memperkaya wawasan, memperkuat mentalitas bisnis, dan membentuk pola pikir kepemimpinan strategis,” ujar Dr Eric, Selasa (25/11).

Sempat mencicipi karir di dunia teknik, Dr Eric mengaku merintis perusahaan manufaktur dan printing packaging yang memproduksi alat tulis dan kebutuhan kantor.

Bisnis ini berkembang pesat sebelum kemudian diperluas ke bidang layanan maintenance fasilitas rumah ATM Bank Mandiri di wilayah Jawa Timur.

“Dari pengalaman tersebut, memberikan keunggulan strategis dalam memahami struktur sistem, efektivitas proses, dan pendekatan manajemen berbasis analisis.Semua ilmu yang saya pelajari relevan dalam menjalankan bisnis,” jelasnya.