TransJatim dan Ekonomi Jatim Diapresiasi, Khofifah Terima Dua Penghargaan

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dua kali dipanggil ke atas panggung dalam ajang detikcom Awards 2025.

Khofifah meraih dua penghargaan sekaligus sebagai Tokoh Katalisator Peningkatan Ekonomi Antardaerah dan Tokoh Pembangun Konektivitas Transportasi Daerah.

“Terima kasih atas apresiasi dari detikcom, Pak CT, dan seluruh Menko serta Menteri Kabinet Merah Putih. Apa yang kami kerjakan di Jawa Timur kami dedikasikan sepenuhnya untuk Indonesia,” ujar Khofifah.

Dalam sambutannya, Khofifah menyoroti perkembangan pesat layanan transportasi massal TransJatim. Diluncurkan pada 19 Agustus 2022, TransJatim awalnya hanya memiliki satu koridor Sidoarjo–Surabaya–Gresik. Kini layanan itu telah berkembang menjadi delapan koridor dan direplikasi lebih dari 20 provinsi serta kabupaten.

“TransJatim kini menghadirkan delapan koridor dan direplikasi di lebih dari 20 daerah. Ini bukti bahwa inovasi dari daerah bisa berdampak nasional,” katanya.

Terbaru, TransJatim diperluas hingga Koridor Malang Raya, menandai ekspansi layanan ke wilayah selatan Jawa Timur. Pemprov Jatim menargetkan seluruh kawasan strategis, mulai Tapal Kuda hingga Mataraman, terjangkau transportasi publik yang modern dan terintegrasi.

Selain sektor transportasi, Khofifah menegaskan Misi Dagang dan Investasi sebagai instrumen penting mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim. Dalam delapan putaran terakhir, setiap gelaran mampu mencatat transaksi di atas Rp1 triliun.

“Kami ingin menguatkan jejaring ekonomi antardaerah. Kita jahit nusantara ini, tumbuh bersama, maju bersama, sejahtera bersama,” tuturnya.