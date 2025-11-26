Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Diguyur Gerimis, Malam Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (26/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.