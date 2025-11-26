JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Surabaya Siap Ikuti Arahan Prabowo: Siswa Tidak Perlu Sambut Presiden

Surabaya Siap Ikuti Arahan Prabowo: Siswa Tidak Perlu Sambut Presiden

Rabu, 26 November 2025 – 08:33 WIB
Surabaya Siap Ikuti Arahan Prabowo: Siswa Tidak Perlu Sambut Presiden - JPNN.com Jatim
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait permintaan Presiden RI Prabowo Subianto agar siswa tidak dilibatkan untuk menyambut kedatangannya saat melakukan kunjungan kerja.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan pihaknya akan menunggu instruksi resmi dari kementerian. Namun, pada prinsipnya, Surabaya siap menyesuaikan kebijakan tersebut.

"Kalau saya, ya kita mengikuti, itukan bagaimanapun juga kan mengikuti arahan kementerian, arahan Bapak Presiden," ujar Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (24/11).

Baca Juga:

Hingga kini, kata Yusuf, Pemkot Surabaya belum menerima surat resmi dari kementerian terkait larangan melibatkan siswa dalam penyambutan Presiden.

Namun, dia menyebut komunikasi antar-instansi di pusat sudah berjalan.

“Insyaallah dari kementerian belum (ada surat resminya), tetapi kan kalau informasi itu biasanya kan sudah ada komunikasi antar kementerian dan lain-lain," ucapnya.

Baca Juga:

Yusuf menilai arahan Presiden tersebut sejalan dengan prinsip pendidikan. Menurutnya, siswa memang seharusnya tetap berada di kelas dan fokus belajar.

"Memang biar anak-anak fokus di pembelajaran. Ya, nanti teman-teman guru mungkin bisa memfasilitasi, barangkali (menonton) lewat di televisi, kan seperti itu," jelasnya. (mcr12/jpnn)

Pemkot Surabaya siap mengikuti arahan Presiden Prabowo agar siswa tidak dilibatkan dalam penyambutan kunjungan kerja.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   siswa sambut presiden arahan prabowo subianto Dispendik Surabaya kebijakan pendidikan surabaya Yusuf Masruh kunjungan kerja presiden

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU