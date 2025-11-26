JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 26 November 2025, Pagi & Siang Wilayah Berikut Gerimis

Cuaca Jawa Timur 26 November 2025, Pagi & Siang Wilayah Berikut Gerimis

Rabu, 26 November 2025 – 08:13 WIB
Cuaca Jawa Timur 26 November 2025, Pagi & Siang Wilayah Berikut Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (26/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Malang, dan Lumajang. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Baca Juga:

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh wilayah.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 18-32 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU