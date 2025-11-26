Cuaca Jawa Timur 26 November 2025, Pagi & Siang Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (26/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Malang, dan Lumajang. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh wilayah.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 18-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)