Pameran Kolaborasa, Kado Kreatif Siswa SMP Muhammadiyah 2 Surabaya di Hari Guru

Selasa, 25 November 2025 – 19:27 WIB
Oryza Sativa, siswa SMP Muhammadiyah 2 Surabaya melihat karya-karya yang ditampilkan dalam pameran Kolaborasa, Selasa (25/11). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan siswa SMP Muhammadiyah 2 Surabaya mempersembahkan kado spesial pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025. Mereka menggelar pameran bertajuk Kolaborasa: Kata dan Rasa dalam Visual sebagai bentuk apresiasi untuk para pendidik.

Pameran tersebut menampilkan lebih dari 20 karya visual hasil siswa dari tiga ekstrakurikuler unggulan, yaitu Jurnalistik, Fotografi, dan Drawing.

Ketua Panitia Rania Izzati Akbar mengatakan pameran ini menjadi ruang berekspresi sekaligus unjuk karya.

“Dari Jurnalistik, kami menampilkan visual keseharian, mini games, hingga puisi. Semua ide kami tumpahkan,” ujar Rania, Selasa (25/11).

Pameran Kolaborasa, Kado Kreatif Siswa SMP Muhammadiyah 2 Surabaya di Hari GuruKepala SMP Muhammadiyah 2 Surabaya Achmad Jamaluddin (kiri) melihat karya dari siswanya dalam Pameran Kolaborasa di Balai Pemuda Surabaya, Selasa (25/11). Foto: Arry Saputra/JPNN

Di bidang fotografi, siswa menampilkan teknik cyanotype, yaitu metode cetak foto bersejarah yang menghasilkan gambar bernuansa biru.

“Ini foto biasa, lalu di-print dan diberi cairan kimia. Hasilnya seperti foto zaman dulu yang harus dicuci manual,” jelasnya.

Sementara karya Drawing didominasi ilustrasi bertema Hari Guru sebagai bentuk penghormatan. Seluruh proses persiapan pameran berlangsung sekitar dua setengah bulan.

Siswa SMP Muhammadiyah 2 Surabaya mempersembahkan pameran Kolaborasa sebagai kado Hari Guru, menampilkan lebih dari 20 karya visual.
