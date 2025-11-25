Pameran Kolaborasa, Kado Kreatif Siswa SMP Muhammadiyah 2 Surabaya di Hari Guru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan siswa SMP Muhammadiyah 2 Surabaya mempersembahkan kado spesial pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025. Mereka menggelar pameran bertajuk Kolaborasa: Kata dan Rasa dalam Visual sebagai bentuk apresiasi untuk para pendidik.

Pameran tersebut menampilkan lebih dari 20 karya visual hasil siswa dari tiga ekstrakurikuler unggulan, yaitu Jurnalistik, Fotografi, dan Drawing.

Ketua Panitia Rania Izzati Akbar mengatakan pameran ini menjadi ruang berekspresi sekaligus unjuk karya.

“Dari Jurnalistik, kami menampilkan visual keseharian, mini games, hingga puisi. Semua ide kami tumpahkan,” ujar Rania, Selasa (25/11).

Di bidang fotografi, siswa menampilkan teknik cyanotype, yaitu metode cetak foto bersejarah yang menghasilkan gambar bernuansa biru.

“Ini foto biasa, lalu di-print dan diberi cairan kimia. Hasilnya seperti foto zaman dulu yang harus dicuci manual,” jelasnya.

Sementara karya Drawing didominasi ilustrasi bertema Hari Guru sebagai bentuk penghormatan. Seluruh proses persiapan pameran berlangsung sekitar dua setengah bulan.