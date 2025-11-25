Pemkot Surabaya Selaraskan Program Koperasi Merah Putih Melalui Kampung Pancasila

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat peran koperasi, terutama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku telah menyiapkan skema kolaborasi, dalam rangka mensukseskan Koperasi Merah Putih.

“Setiap perguruan tinggi akan mendampingi unit Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan,” ujar Eri seusai acara Indonesia Punya Kamu di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C Unair, Senin (24/11).

Menurutnya, model ini mirip dengan pola pendampingan pada program Kampung Pancasila,sehingga diharapkan gerakannya dapat berjalan lebih masif.

“Perguruan tinggi memegang peran penting dalam pengembangan inovasi, sedangkan mahasiswa adalah agen perubahan,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya sangat membutuhkan kontribusi generasi muda untuk menggerakkan koperasi.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut juga telah menyusun strategi pemenuhan kebutuhan hotel-hotel di Surabaya melalui Koperasi Merah Putih.

“Tujuannya dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi berbasis koperasi.Kebutuhan sayuran, beras, hingga logistik hotel akan dipasok oleh Koperasi Merah Putih,” jelasnya.