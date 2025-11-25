Menteri Ferry Upayakan Koperasi Merah Putih Jadi Peluang Kerja Menjanjikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong lahirnya ekosistem ekonomi baru yang digerakkan oleh koperasi modern, melalui program Koperasi Merah Putih.

Ungkapan tersebut disampaikan dalam acara 'Indonesia Punya Kamu' di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C Unair, Senin (24/11).

Mengangkat tema Energi untuk Indonesia Maju: Sinergi Pendidikan Tinggi dan Dunia Kerja, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

“Koperasi merupakan amanat konstitusi sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi sesuai jati diri bangsa,” ujar Ferry.

Menurutnya, Koperasi Merah Putih berupaya menghadirkan koperasi yang dikelola secara modern, profesional, dan digital.

“Kami terus meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun sistem informasi manajemen koperasi,” tuturnya.

Dia menargetkan dalam satu sampai dua tahun ke depan, koperasi dapat menjadi peluang kerja yang menjanjikan bagi lulusan perguruan tinggi.

Di satu sisi, pihaknya juga menilai, sinergi bersama pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mensukseskan program pemerintah pusat tersebut.