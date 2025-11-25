JPNN.com

Kemendikdasmen Tambah Kuota Beasiswa Guru untuk Lanjut Studi S1

Selasa, 25 November 2025 – 17:32 WIB
Kemendikdasmen Tambah Kuota Beasiswa Guru untuk Lanjut Studi S1
Kemendikdasmen akan menambah kuota beasiswa bagi guru yang belum melanjutkan studi D4 atau S1. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pendidikan Dasar dan Manengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti akan membuka kuota 150.000 beasiswa bagi guru untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.

Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2025 dengan 12.500 kuota beasiswa.

“Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagu guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 12.500 guru. Tahun 2026 menjadi 150.000 kuota,” kata Abdul Mu’ti seusai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Surabaya, Selasa (25/11).

Pihaknya juga berencana menaikkan insentif atau tunjangan bagi guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 ribu.

"Guru honorer yang tahun lalu mendapatkan tunjangan atau bantuan insentif dari kami Rp300.000. Mulai tahun depan kita usahakan untuk dapat dinaikkan menjadi Rp400.000 per bulan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan  program pelatihan bagi guru-guru pada tahun 2026 yang sebelumnya sudah berjalan.

“Ada pelatihan untuk guru-guru yang selama ini sudah ikut pelatihan coding, pembelajaran mendalam, kepekaan dan sebagainya. Kami lanjutkan lagi di masa depan,” jelasnya

Sementara itu, sebagai upaya untuk melindungi guru dari masalah pendidikan, pihaknya juga telah melakukan tanda tangan kerja sama dengan Polri melalui mekanisme restorative justice (RJ), bukan jalur hukum pidana.

Kemendikdasmen buka beasiswa bagi guru untuk lanjutkan studi S1 sebanyak 150.000.
