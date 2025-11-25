Gunung Semeru Erupsi 8 Kali, Kolom Abu Capai 1 Km, PVMBG Keluarkan Peringatan Keras

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali erupsi delapan kali pada Selasa (25/11) sejak pukul 00.20 hingga 05.33 WIB. Tinggi letusan tertinggi mencapai 1 kilometer di atas puncak.



“Erupsi pertama terjadi pukul 00.20 WIB dengan tinggi kolom abu sekitar 700 meter. Kolom abu terpantau berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis.



Erupsi berikutnya menyusul pada pukul 00.41 WIB setinggi 600 meter, pukul 00.53 WIB setinggi 800 meter, dan pukul 01.18 WIB setinggi 400 meter.

Semeru kembali meletus pada pukul 01.34 WIB dengan kolom abu setinggi 800 meter, pukul 01.37 WIB setinggi 500 meter, dan pukul 04.45 WIB setinggi 800 meter.



"Terjadi erupsi lagi pukul 05.33 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak," tuturnya.



Liswanto menyebutkan bahwa saat laporan dibuat, aktivitas erupsi masih berlangsung. Gunung Semeru saat ini berstatus Level IV atau Awas.



Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan sejumlah rekomendasi, termasuk larangan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 kilometer dari puncak.



Di luar radius tersebut, masyarakat diminta menjauhi sempadan sungai minimal 500 meter karena potensi awan panas dan lahar masih bisa terjadi.