Fasilitas dan Akses Diperbaiki, Sumenep Siap Gaet Wisatawan Akhir Tahun

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memastikan seluruh destinasi wisata di Kabupaten Sumenep dalam kondisi siap menerima kunjungan wisatawan.

Berbagai pembenahan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan di lapangan.

Fauzi mengatakan pemkab telah melakukan pengecekan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah lokasi wisata yang menjadi favorit wisatawan.

“Kami ingin memastikan wisatawan yang datang saat libur Nataru merasa nyaman dan puas karena itu, seluruh fasilitas dan pelayanan di destinasi wisata terus kami benahi,” ujar Fauzi, Selasa (25/11).

Beragam perbaikan dilakukan, mulai dari fasilitas dasar hingga infrastruktur pendukung. Toilet umum, jalur pedestrian, area parkir, hingga kebersihan kawasan wisata menjadi fokus utama pemkab.

“Kami juga memastikan adanya petugas pengamanan dan sistem informasi yang memadai di beberapa titik,” katanya.

Selain itu, akses menuju destinasi unggulan turut diperbaiki agar wisatawan dapat tiba dengan lebih mudah. Penanda keselamatan, titik evakuasi, serta pengawasan aktivitas wisata bahari diperketat untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung.

“Sumenep memiliki potensi wisata yang tidak kalah menarik dari daerah lain. Kami siap menyambut wisatawan yang ingin menikmati libur akhir tahun di ujung timur Madura,” tutur Fauzi.