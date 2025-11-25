Tanggul Sungai Rejali Jebol 300 Meter, Pemprov Jatim Gerak Cepat Lakukan Pemulihan

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat melakukan penanganan darurat pascaerupsi Gunung Semeru, khususnya di wilayah Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

Sejumlah alat berat telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan melindungi permukiman warga.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan fokus utama Pemprov Jatim saat ini ialah pemulihan sungai serta perbaikan tanggul yang terdampak material vulkanik.

"Kami ingin pastikan semua akses dan fasilitas umum di wilayah Pronojiwo segera pulih kembali karena ini terkait keamanan dan mobilitas warga di sana," kata Khofifah tertulis, Selasa (25/11).

Penanganan pascabencana yang dimulai sejak Senin dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas PU SDA Jatim, BPBD Jatim, BBWS Brantas, BBPJN Jawa–Bali, dan pelaku usaha tambang.

Dia membeberkan total ada delapan ekskavator, dua dozer, dan dua loader dikerahkan untuk pengerukan material vulkanik dan memperkuat tanggul sungai.

Salah satu fokus penanganan berada di tanggul sisi kanan Sungai Rejali, Desa Supiturang, yang terputus sepanjang 300 meter. Kerusakan itu mengancam permukiman warga Dusun Sumbersari yang berada di jalur potensi aliran lahar.

"Hingga kemarin, tim di lapangan telah berhasil melakukan penutupan dan penebalan tanggul sepanjang 150 meter dari total kerusakan 300 meter," jelasnya.