Hari Guru Nasional, 4 Guru SMP Muhammadiyah 2 Surabaya Dapat Hadiah Umrah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SMP Muhammadiyah 2 Surabaya memberikan apresiasi khusus kepada para pendidik di momentum Hari Guru Nasional (HGN). Tahun ini, empat guru dan tenaga kependidikan mendapat hadiah umrah sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan dedikasi mereka.

Program reward umrah tersebut sudah memasuki tahun keempat. Para penerima dipilih berdasarkan masa bakti, kedisiplinan, dan komitmen terhadap sekolah.

Adapun empat penerima apresiasi umrah ialah Kepala Sekolah A Jamaluddin DM, S.Th.I (masa bakti 24 tahun), Abdul Ghofur, ST (guru IPA 20 tahun), A Dhany Irawansyah (guru PJOK 20 tahun), dan Tri Erinawati (staf TU 18 tahun).

Kepala SMP Muhammadiyah 2 Surabaya Achmad Jamaluddin mengatakan umrah bukan sekadar hadiah, melainkan penghargaan moral kepada para pendidik.

“Guru mengajar tanpa mencatat nilai untuk dirinya sendiri. Nilai terbaik hanya dari Allah. Umrah ini hanya reward, bukan tujuan, yang utama adalah tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran guru kepada siswa,” ujar Jamaluddin.

Jamaluddin menyatakan profesi guru merupakan amanah, bukan sekadar pekerjaan. Karena itu, sekolah ingin terus menumbuhkan semangat pengabdian para guru.

“Kalau pelayanan guru kepada siswa baik, karakter siswa akan terbentuk dengan baik pula,” katanya.

Dia berharap apresiasi ini dapat memperkuat motivasi para guru untuk meningkatkan kualitas mengajar dan pelayanan informasi kepada orang tua.