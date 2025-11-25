JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Status Tanggap Darurat Erupsi Semeru Diperpanjang hingga 2 Desember 2025

Status Tanggap Darurat Erupsi Semeru Diperpanjang hingga 2 Desember 2025

Selasa, 25 November 2025 – 12:07 WIB
Status Tanggap Darurat Erupsi Semeru Diperpanjang hingga 2 Desember 2025 - JPNN.com Jatim
Foto udara asap letusan sekunder di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025). Polres lumajang mengimbau kepada pengendara untuk tidak melintasi kawasan tersebut terutama saat terjadi letusan sekunder yang dipicu banjir lahar hujan. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/bar

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang memperpanjang status tanggap darurat akibat erupsi Gunung Semeru hingga 2 Desember 2025.

Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan perpanjangan ini diperlukan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi warga serta kelancaran penanganan dampak erupsi.

"Saya menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana alam akibat erupsi Gunung Semeru," ujar Indah, Senin (24/11).

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025, yang menegaskan bahwa penanggulangan darurat harus dilakukan cepat, tepat, dan terpadu.

Indah menjelaskan meski masa tanggap darurat sebelumnya telah berakhir, sebagian warga masih merasakan dampak erupsi Semeru.

"Perpanjangan status tanggap darurat berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 26 November hingga 2 Desember 2025," katanya.

Perpanjangan ini memberikan dasar hukum bagi perangkat daerah dan BPBD Lumajang untuk melanjutkan berbagai langkah penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, serta perlindungan warga.

"Perpanjangan status tanggap darurat itu bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada," tuturnya.

Pemkab Lumajang memperpanjang status tanggap darurat erupsi Gunung Semeru hingga 2 Desember 2025.
Sumber Antara
