Cuaca Malang Hari Ini, Cerah Hingga Berawan dan Berangin Seharian

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (25/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 5-18 kilometer per jam.