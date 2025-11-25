Cuaca Surabaya Hari ini, Selama Seharian Diramalkan Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (25/11).

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya masih cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-9 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.