Cuaca Jawa Timur 25 November 2025, Pagi-Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (25/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Magetan, Malang, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.