Tertimbun Longsor, Wanita di Situbondo Selamat Dievakuasi Hidup-Hidup

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo memastikan seorang warga yang sempat tertimbun material longsor di Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang berhasil diselamatkan.

Koordinator Pusdalops BPBD Situbondo Puriyono atau Ipung mengatakan longsor terjadi pada Senin (24/11) sekitar pukul 14.30 WIB setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak siang.

"Korban Hosnainah yang merupakan anak dari Pak Akiman sempat tertimbun longsoran saat berusaha menyelamatkan diri setelah mengetahui tebing setinggi 15 meter di samping rumahnya longsor," ujar Ipung.

Menurutnya, saat peristiwa terjadi, Akiman dan istrinya berada di ladang, sedangkan Hosnainah berada di rumah seorang diri.

Longsoran menimpa rumah keluarga tersebut dan membuat Hosnainah tertimbun dari bagian bahu hingga kaki dalam posisi telungkup.

"Korban tertimbun longsoran mulai dari bahu hingga kakinya dalam posisi telungkup karena korban berusaha menyelamatkan diri dan terjatuh saat kejadian," jelasnya.

Korban kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hosnainah mengalami luka pada kedua lututnya.

"Korban mengalami luka di dua lutut kakinya, mungkin saat kejadian yang bersangkutan berusaha lari dan terjatuh, tetapi saat ini sudah dipulangkan atau rawat jalan dan sementara tinggal di rumah saudaranya," jelasnya. (antara/mcr12/jpnn)