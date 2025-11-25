JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tak Punya Seragam & Menumpang Sekolah, Semangat Anak-anak Supiturang Bikin Haru

Tak Punya Seragam & Menumpang Sekolah, Semangat Anak-anak Supiturang Bikin Haru

Selasa, 25 November 2025 – 09:34 WIB
Tak Punya Seragam & Menumpang Sekolah, Semangat Anak-anak Supiturang Bikin Haru - JPNN.com Jatim
Anak-anak terdampak APG Semeru tetap semangat belajar dengan kondisi sebagian anak tidak menggunakan seragam di SDN Supiturang 01, Kabupaten Lumajang, Senin (24/11/2025). ANTARA/HO-Dindikbud Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Anak-anak yang rumahnya terdampak awan panas guguran (APG) Gunung Semeru di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, mulai kembali masuk sekolah meski dengan kondisi serba terbatas, Senin (24/11).

Sebagian besar siswa berangkat dari posko pengungsian dan tak mengenakan seragam lengkap. Puluhan murid SDN Supiturang 02 juga terpaksa menumpang belajar di SDN Supiturang 01 karena bangunan sekolah mereka rusak akibat terjangan APG pada Rabu (19/11).

"Anak-anak SDN Supiturang 02, yang gedung sekolahnya terdampak awan panas Gunung Semeru, kini melanjutkan belajar di SDN Supiturang 01," kata Pengawas Sekolah Kecamatan Pronojiwo Nur Zaenab.

Baca Juga:

Meski belajar di ruang kelas sementara dan dalam kondisi serba terbatas, antusiasme para siswa tetap tinggi.

"Dari total 82 siswa, 16 anak belum dapat mengikuti pelajaran karena orang tua mereka masih mengungsi di lokasi yang agak jauh," tuturnya.

Zaenab menjelaskan, para guru dan pihak sekolah berusaha keras memastikan seluruh anak tetap mendapat pendidikan yang layak meski berada dalam situasi darurat.

Baca Juga:

"Saya mengapresiasi ketangguhan anak-anak dan dedikasi guru-guru. Anak-anak menunjukkan keberanian dan ketabahan luar biasa. Mereka tetap fokus belajar di tengah keterbatasan ruang kelas sementara," katanya.

Dia mengungkapkan semangat ini bukan sekadar soal pendidikan, melainkan juga membangun karakter dan ketahanan mental generasi muda menghadapi bencana.

Puluhan siswa Supiturang tetap masuk sekolah meski bangunan rusak akibat APG Semeru. Mereka belajar menumpang di sekolah lain dengan fasilitas seadanya.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gunung Semeru Erupsi siswa terdampak semeru sekolah rusak supiturang pendidikan di pengungsian sdn supiturang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU