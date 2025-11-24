Mengenal Fikri Firmansyah, Influencer dari Jatim dengan Hobi Ekstrem

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dunia influencer di Indonesia terus melahirkan nama-nama baru dengan warna yang beragam.

Salah satu sosok yang kini mencuri perhatian di ranah otomotif dan gaya hidup petualangan adalah Fikri Firmansyah, konten kreator muda asal Jawa Timur yang dikenal melalui hobinya yang ekstrem dan penuh tantangan: motoran, bersepeda, hingga berkendara mobil 4×4.

Berbeda dengan sebagian influencer lain yang mengutamakan gaya studio atau gaya hidup glamor, Fikri lebih memilih jalur sebaliknya—jalan berdebu, trek menanjak, dan medan off-road menjadi ‘ruang bermainnya’.

Di media sosial, aktivitas riding, gowes, hingga penjelajahan dengan mobil 4×4 menjadi menu utama konten yang dibagikan warga Surabaya Raya itu kepada publik.

Fikri Firmansyah berpose di samping kendaraan SUV 4x4 dari GWM dalam sesi endorsement resminya. Kehadiran Fikri sebagai influencer otomotif dinilai berhasil meningkatkan awareness publik terhadap lini kendaraan terbaru dari GWM. Foto: Source for JPNN

Pemilik nama lahir Kiagus Muhammad Fikri Firmansyah itu mengakui bahwa ketertarikannya pada otomotif berawal dari rutinitas sederhana bersama teman-teman. Dia tak pernah terpikir hobinya akan mengarah ke dunia influencer.

“Dulu saya motoran hanya untuk refreshing saja. Tapi ternyata banyak orang yang suka lihat perjalanan saya. Dari situ saya mulai serius bikin konten,” ungkap Fikri.