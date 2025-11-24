Seminggu Operasi Zebra Semeru 2025, Polres Lamongan Catat 811 Pelanggaran ETLE

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan mencatat 811 pelanggaran yang terekam melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam sepekan Operasi Zebra Semeru 2025 yang dimulai tanggal 17 November lalu.

"Dari hasil monitoring, total 811 pelanggaran telah terekam dan terkirim kepada para pelanggar melalui ETLE, baik statis maupun mobile,” kata Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid, Senin (24/11).

Dari jumlah tersebut, pelanggaran paling banyak berasal dari pengendara yang menerobos lampu merah, yakni sebanyak 455 kasus.

Pelanggaran lain yang tercatat antara lain lima kasus pelanggaran marka/U-Turn, 179 pelanggaran tidak menggunakan sabuk keselamatan, serta 172 pelanggaran pengendara yang tidak memakai helm.

Selain penindakan ETLE, petugas juga memberikan edukasi serta pembinaan secara humanis kepada masyarakat pengguna jalan.

“Selama operasi berlangsung, tercatat 9.270 teguran yang diberikan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran ringan maupun berpotensi membahayakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya,” katanya.

Hamzaid menyampaikan Operasi Zebra 2025 ini diharapkan agar agar semakin meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Menurutnya, keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama.

"Mari bersama-sama menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Patuhi setiap aturan yang ada, gunakan helm, pastikan sabuk keselamatan terpasang, dan hindari pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain," pungkasnya. (mcr23/jpnn)