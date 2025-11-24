Longsor Pacet Tutup Jalur Batu–Mojokerto via Cangar

JPNN.com

Senin, 24 November 2025 – 20:02 WIB
Petugas kepolisian berjaga di Jalur Cangar dari sisi Kota Batu, Jawa Timur saat penutupan jalur menuju Kabupaten Mojokerto akibat peristiwa tanah longsor di Kutukan Sendi, Pacet, Mojokerto, Senin (24/11/2025). ANTARA/HO-Polres Batu

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Polres Batu menutup total akses dari Kota Batu menuju Kabupaten Mojokerto melalui jalur Cangar setelah terjadi tanah longsor di kawasan Kutukan Sendi, Kecamatan Pacet, Senin (24/11).

Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim mengatakan penutupan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Polres Mojokerto selaku wilayah lokasi longsor.

“Iya, jalur ditutup karena longsor masuk wilayah Mojokerto. Betul (penutupan ini setelah berkoordinasi dengan Polres Mojokerto),” ujar Kevin di Kota Batu.

Akibat penutupan tersebut, Polres Batu menerapkan rekayasa lalu lintas. Pengendara dari Kota Batu yang hendak menuju Mojokerto dialihkan melalui jalur Karanglo dan Singosari, Kabupaten Malang.

Polres Batu juga memasang papan imbauan di Simpang Tiga Bendo, Kota Batu, sebagai pemberitahuan bahwa jalur Cangar sementara waktu tidak bisa dilalui akibat tertimbun material longsor.

Kevin menyatakan penutupan belum bisa dipastikan sampai kapan. Pihaknya masih menunggu informasi dari Polres Mojokerto terkait proses pembersihan material.

“Tidak ada batasnya karena akses jalan tidak bisa dilewati dan menunggu informasi lanjutan dari Polres Mojokerto apabila jalan sudah bisa diakses,” katanya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda mengatakan proses pembersihan material longsor sempat terhenti akibat lokasi diguyur hujan.

Jalur Batu–Mojokerto via Cangar ditutup akibat longsor di Pacet. Polisi alihkan arus lewat Karanglo dan Singosari. Pembersihan material masih berlangsung.
