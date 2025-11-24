Suara Berkelas Surabaya Ajak Anak Muda Berani Tampil Otentik & Anti-Fake Branding

JPNN.com

Senin, 24 November 2025 – 23:00 WIB
Sebanyak 46 peserta kegiatan Suara Berkelas yang digelar di aula Telkom Landmartk Tower Surabaya, Minggu (23/11). Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 46 peserta kegiatan Suara Berkelas yang digelar di aula Telkom Landmartk Tower Surabaya, Minggu (23/11).

Acara diskusi santai itu dengan mengusung tema 'TEMAN BERKELAS SURABAYA: Anti Fake Personal Branding Berani Jadi Otentik yang Selaras dengan Hati, Pikiran & Perbuatan'.

Kegiatan itu menghadirkan pembicara dari kalangan profesional, antara lain Faranov podcaster & writterBilal Faranov, International Certified Matchmaker sekaligus COO Ranum Anez, CMO Fore Coffee Matthew Ardian.

Kegiatan yang dimoderatori oleh CEO Ranum Yasher Fadhli itu sukses membius peserta dengan ketiga pembicara yang membawa perspektif dari pengalaman masing-masing.

CMO Fore Coffee Matthew Ardian mengatakan tema yang diusung ini menyoroti isu relevan sehari-hari tentang bagaimana menyelaraskan persona baik saat bekeja maupun di luar pekerjaan. Namun, tetap menjadi pribadi yang otentik dan jujur tanpa ilusi branding.

"Jangan terus membawa persepsi lama, padahal orang tersebut sudah growing. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk jadi persona yang lebih baik,” katanya.

Kegiatan ditutup dengan dengan foto bersama dan diskusi personal bersama masing-masing speaker.

Para peserta berharap acara yang diinisiasi Suara Berkelas, Ranum, bersama Indibiz by Telkom ini bisa diselenggarakan kembali ke depannya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

