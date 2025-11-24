JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PBNU Copot Penasihat Internasional, Gus Ipul: Salah Satunya Karena Isu Zionisme

PBNU Copot Penasihat Internasional, Gus Ipul: Salah Satunya Karena Isu Zionisme

Senin, 24 November 2025 – 17:02 WIB
PBNU Copot Penasihat Internasional, Gus Ipul: Salah Satunya Karena Isu Zionisme - JPNN.com Jatim
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025). ANTARA/Andi Firdaus/am

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membenarkan pencopotan Charles Holland Taylor dari jabatan penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional.

Keputusan itu berkaitan dengan isu dugaan keterkaitan dengan jaringan zionisme yang tengah menjadi sorotan.

“Iya, itu salah satunya,” kata Gus Ipul di Jakarta, Senin (24/11).

Baca Juga:

Pencopotan Charles diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025 yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Namun, Gus Ipul menyebut penjelasan secara detail akan disampaikan langsung oleh jajaran Syuriah PBNU.

“Penjelasan lengkap akan disampaikan melalui saluran resmi organisasi,” ujarnya.

Gus Ipul menyatakan persoalan tersebut merupakan urusan internal PBNU yang akan diselesaikan melalui mekanisme organisasi oleh jajaran Syuriah yang memiliki otoritas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

Baca Juga:

“Otoritas penyelesaian berada di jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam,” katanya.

Dia menyatakan belum bisa memberi komentar lebih jauh dan meminta publik tidak berspekulasi sembari menunggu pernyataan resmi. Para pengurus wilayah (PWNU) dan pengurus cabang (PCNU) juga diminta tetap tenang dan mengikuti instruksi organisasi.

Sekjen PBNU Gus Ipul membenarkan pencopotan Charles Holland Taylor dari jabatan penasihat khusus Ketum PBNU.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pbnu Pencopotan penasihat internasional gus ipul Charles Holland Taylor Isu Zionisme KH Yahya Cholil Staquf

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU