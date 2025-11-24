Cegah Putus Sekolah, Siswa Bolos di Surabaya Bakal Dijemput Guru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siswa SD dan SMP di Surabaya yang bolos ke sekolah akan dijemput oleh gurunya. Kegiatan merupakan program Rawan Putus Sekolah besutan Dinas Pendidikan (Dispendik).

Baru-baru ini akun medsos Dispendik Surabaya menampilkan video sejumlah guru SMPN 46 menjemput siswa yang bolos 3 hari karena alasan masalah keluarga. Guru yang menjemput telah berkomunikasi dengan keluarga, akhirnya siswa diajak ke sekolah untuk belajar lagi.

Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menjelaskan tujuan adanya penjemputan siswa yang bolos adalah sebagai upaya untuk mencegah anak putus sekolah.

Maka dari itu, dirinya berharap dengan adanya program ini siswa-siswi memiliki semangat belajar di sekolah.

Yusuf pun bersyukur beberapa orang tua memiliki empati dan memberi dukungan program tersebut. Sekolah pun memiliki cara masing-masing untuk berinovasi agar siswa semangat belajar.

"Alhamdulillah teman-teman guru saling bisa empati, home visit ke rumah (menjemput siswa yang bolos sekolah), nanti dimotivasi. Harapannya nanti anak-anak segera bisa kembali ke sekolah. Soalnya kalau lingkungannya terlalu lama di luar sekolah, mau kembali ke sekolah juga lama," kata Yusuf, Senin (24/11).

Yusuf memastikan sebelum dilakukan penjemputan, guru di sekolah akan berkomunikasi dengan orang tua siswa.

"Kalau yang enggak izin satu, dua hari itu home visit. Soalnya kami enggak tahu anak-anak ini harus apa ini di luar, nanti pas dia enggak izin (bolos) dia ke mana-mana, tetapi teman-teman guru mesti komunikasi sama orang tua, tanya ke mana kok enggak masuk," jelasnya.