Kreatif! Mahasiswa Unair Kembangkan Puding Sehat Rendah Gula

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ada yang menarik dalam Expo Kewirausahaan Unair yang menampilkan berbagai produk inovatif karya mahasiswa baru lintas fakultas, Senin (23/11).

Salah satu kelompok mengembangkan produk puding sehat rendah gula bernama Pudding Toy Toy.

“Produk ini menjadi inovasi makanan manis yang lebih aman bagi generasi muda,” kata mahasiswa Semester I Fakultas Psikologi Unair Ziyad Asaadi di sela kegiatan.

Ziyad yang tergabung dalam kelompok Pengembangan Diri dan Bisnis (PDB) 99 terpilih mewakili kelasnya dari total sekitar 122 mahasiswa program tersebut. Pudding Toy Toy menggunakan stevia dan susu rendah lemak sebagai alternatif pemanis yang lebih aman bagi pecinta dessert.

Mahasiswa Fakultas Vokasi Unair, Aulia, mengatakan tingginya konsumsi gula di kalangan remaja mendorong mereka merancang makanan manis yang tetap sehat.

“Dengan Pudding Toy Toy, kami ingin menawarkan makanan manis yang enak, rendah gula, dan aman dikonsumsi setiap hari,” ujarnya.

Dia menambahkan inovasi makanan sehat tidak harus rumit atau mahal.

"Kami ingin menunjukkan bahwa makanan sehat bisa sederhana, praktis, dan tetap diminati,” katanya.